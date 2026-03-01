La dobladora María Luisa Solá fue otro de los nombres propios de la gala de los Goya en 2026

Alba Flores, emocionada, entona el 'No dudaría' al ganar el Premio Goya 2026 a Mejor Canción Original

BarcelonaLa actriz Susan Sarandon ha sido una de las grandes protagonistas de los Premios Goya 2026 de este sábado, 28 de febrero en Barcelona, al recibir el Goya de Honor en la 40 edición de los premios, en los que ha ensalzado la actitud del sector y del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la situación mundial actual.

El discurso de Susan Sarandon

"Tanta lucidez moral que me ayuda. Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias", ha afirmado visiblemente emocionada la actriz, que llevaba en su vestido una chapa de 'FREE PALESTINE', que han portado numerosos invitados a la gala.

La galardonada ha lamentado vivir en "estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad". "Miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral. ¡Gracias!", ha reiterado.

Para sobrellevar esta situación, ha citado a Howard Zinn, historiador y filósofo americano, cuyas palabras ha confesado que la ayudan cuando se siente "sobrepasada". "Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas", ha relatado.

Según el filósofo, "si elegimos centrarnos en la verdad, solamente en lo peor, paralizamos nuestra capacidad de actuar. Pero si recordamos aquellos momentos y lugares, que son muchos, en los que una persona ha orado con grandeza, esto nos da la energía necesaria para actuar y al menos tener la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo nuestro que gira como una peonza. Y cuando actuamos, aunque sea una pequeña forma de hacerlo, tenemos que esperar a un grandioso futuro utópico".

Por ello, ha concluido citando al autor, "el futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy en este presente, como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir desafiando todo lo malo que nos rodea, es, per se, una maravillosa victoria. Gracias".

El gesto viral de Susan Sarandon al descubrir a su actriz de doblaje

La dobladora María Luisa Solá fue otro de los nombres propios de la gala de los Goya en 2026 por su doblaje a la voz en español de Sarandon, a la que ha doblado en 68 ocasiones.

Las redes sociales no han podido evitar comentar la falta de un momento de unión entre ambas actrices. De hecho, en las imágenes de la gala se puede ver la sorpresa de Sarandon al descubrir que María Luisa Solá es su dobladora.