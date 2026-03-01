Lara Tronti y Hugo Pérez desvelan felices el sexo y el nombre de su segundo bebé: "Esperándote"

Equipo Outdoor 01 MAR 2026 - 14:29h.

Lara Tronti y Hugo Pérez han compartido con sus seguidores de redes sociales la feliz noticia a través de un emotivo vídeo

Funcional, de estilo nórdico y con vistas al mar: así es la casa de Lara Tronti y Hugo Pérez

Lara Tronti y Hugo Pérez anunciaban hace algunas semanas que se convertirían en padres de nuevo. A través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, los ex participantes de 'La isla de las tentaciones' compartían con sus seguidores que Nico iba a tener un hermanito o hermanita.

Desde que dieron la noticia, han sido muchos los comentarios de seguidores que pedían saber cómo iba a llamarse su segundo bebé. La pareja, en una entrevista en la revista 'HOLA', desvelaba que si era niño querían llamarle Martiño, y Carlota si el bebé era niña.

Aunque en el momento de la entrevista la pareja no sabía el sexo de su segundo bebé, lo cierto es que sí tenían algo claro: "Te prometo que parece lo típico que se dice, pero solo nos importa que venga sano o sana. Pensamos que si es un niño pues Nico feliz y si es niña pues la parejita".

Ahora, Lara y Hugo comparten en redes sociales un emotivo vídeo en el que desvelan no solo el sexo del bebé, si no también el nombre que han escogido. En el vídeo, la pareja espera a Nico sentada sobre un prado verde. El hijo mayor de la pareja aparece con globos mientras sus papás permanecen con los ojos cerrados. Al abrirlos descubren el color de los globos que trae Nico: ¡Rosa!

Nico: el primer hijo de la pareja

La pareja de 'La isla de las tentaciones' ampliaba la familia a principios del año 2024 con la llegada de su primer hijo. Nico llegaba al mundo el 21 de enero en Pontevedra y sus papás lo comunicaban felices en redes sociales: "Estamos tan tan felices, ha salido todo genial, esto es una maravilla, adaptándonos y disfrutándolo. Con ganas de llegar a casa y presentarlo a nuestras pequeñas. Gracias por tantos mensajes de preocupación. Os queremos".

Con la futura llegada de Carlota, Hugo y Lara consolidan aún más una relación que ha enganchado, y mucho, a sus miles de seguidores. Tras la salida de 'La isla de las tentaciones', la pareja cambiaba los platós de televisión por las redes sociales, convirtiéndose en referentes un estilo de vida muy natural en el que predominan los viajes, las escapadas, la vida familia, la naturaleza, los animales y la "vanlife".