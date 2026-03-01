Este sábado se ha celebrado la 40 edición de los Premios Goya

Alba Flores, emocionada, entona el 'No dudaría' al ganar el Premio Goya 2026 a Mejor Canción Original: "Esto es muy especial para mí"

Barcelona'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se ha llevado las categoría grandes en la 40 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona, apúntandose los de Mejor Película, Dirección y Guión Original, pero Sirat, de Oliver Laxe, se ha llevado más 'cabezones', con un total de seis

'Los Domingos' partía con 13 nominaciones y 'Sirat' con 11, y el resultado ha sido un reparto de galardones entre ambas producciones. En la primera parte de la gala, 'Sirat' ha logrado cinco 'cabezones', todos ellos en categorías técnicas. Laxe y su equipo han recogido el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido. En esta categoría, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera se han convertido en el primer equipo enteramente femenino en conseguir dicho galardón. También están nominadas en esta categoría a los Oscar y podrían convertirse en el primer equipo íntegramente femenino en ganar la estatuilla.

