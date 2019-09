Lequio, sobre la actitud de Víctor Sandoval: “Esto solo sirve para hacer daño a una persona, Mª Teresa Campos”

Los colaboradores de ‘El Programa del Verano’ han coincidido en que la actitud de Víctor Sandoval no fue la correcta en su respuesta a Carmen Borrego. Alessandro Lequio lo tenía claro: “Esto solo sirve para hacer daño a una persona, Mª Teresa Campos”. Otros colaboradores han calificado de inoportuno, ya que el propio Víctor Sandoval ha tenido épocas en las que él mismo se le subió la fama, como dice Pepe del Real: “Tu precisamente que has tenido épocas en las que se te subió la fama a la cabeza, predica con el ejemplo”. Los colaboradores han coincidido en no saber cuál es el objetivo de Víctor hablando así de Mª Teresa Campos.