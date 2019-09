Primeras declaraciones de Lola tras la muerte de su hermana Blanca Fernández Ochoa: “Lo duro es que se ha ido, da igual cómo”

"Lo duro es que Blanca ha fallecido y ya no está. Da igual cómo ha sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho y si se ha tomado o no se ha tomado", ha comentado. Asegura que la familia está "destrozada" y le extraña la hipótesis de un posible suicidio. "Ella estaba fenomenal", ha comentado.