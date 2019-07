David Serrano, dueño del pozo donde murió Julen: “Tanta culpa tengo yo como sus padres, por no estar atentos del niño”

El dueño de la finca donde se encontraba el pozo por el que Julen cayó y murió se ha mostrado indignado tras conocer que se le juzgará por homicidio imprudente por no haber tapado o cerrado el pozo. Él sabe que el pozo era ilegal, pero no quiere que se le relacione directamente con la muerte del niño. “Culpable soy yo, culpable son sus padres, por no estar atentos a su hijo”, declaraba el dueño de la finca.