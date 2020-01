Alba Carrillo carga contra María Patiño: "Leer de una pantalla no te hace presentadora"

Alba Carrillo llevaba semanas alejada del foco mediático, pero la colaborada de ‘Ya es mediodía’ ha regresado con fuerza cargando contra casi todos en una entrevista. Carrillo confiesa en 'Lecturas' haberse sentido traicionada por Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás al no defenderla de las acusaciones de Frigenti en 'Ya es mediodía'.

En su entrevista para 'Lecturas', Carrillo ha hablado sobre sus enfrentamientos con Mila Ximénez y ha dedicado palabras duras a María Patiño . "Se traba más que una pistola de feria. Leer de una pantalla y ponerte unas plataformas no te hacen presentadora", ha comentado.

La exconcursante de 'GH VIP' ha opinado también sobre sus compañeros en el reality. "Me ha llegado a saturar que endiosaran tanto a Adara. He visto que su historia es mentira". Aunque sin duda, el que peor parado ha salido de sus declaraciones es Antonio David. "Es la peor persona de 'GH'. Reconoce las debilidades de la gente y va a degüello a meter la cornada". "Yo no le consentiría a mi hijo ciertas cosas que él apoya Rocío Flores", afirma.