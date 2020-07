Alcalde de Burela, Lugo: "Han puesto solo cinco días de confinamiento para que las elecciones no se cancelen"

El cierre de la comarca costera de Lugo genera incertidumbre sobre las condiciones de participación de sus 56.243 electores, un 20% del censo provincial. 'El Programa del Verano' ha podido hablar con el alcalde de Burela, Lugo, que no ve bien que su confinamiento solo se extienda durante cinco días y cree que las elecciones de este domingo podrían ser las culpables de esta noticia tan laxa: "Tuvimos una reunión el viernes con las autoridades sanitarias gallegas y nos dijeron que estaba todo controlado, pero el domingo nos reunieron de urgencia cambiar las condiciones de la comarca por los contagios. Creo que si no hubiera elecciones no habría cinco días de confinamiento, porque no es lógico. Se han puesto solo estos días para que las elecciones no se cancelen".