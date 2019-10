Carmen, alumna víctima de acoso de un profesor: “Me dijo que no me podía dar clase con el escote que llevaba”

Luciano Méndez, profesor de la Universidad de Santiago, ha sido suspendido tras protagonizar una nueva polémica con una alumna. Este profesor saltó a la palestra tras unos videos donde defendía a la ‘Manada’ y además atacaba a su víctima. En este caso, este profesor ha sido suspendido por acosar a una alumna durante una clase: “Me dijo que o me iba a la última fila o me tapaba pero que con ese escote no podía dar clase”. Carmen, la alumna, ya había oído hablar de este profesor, pero no se esperaba que ocurriera este.