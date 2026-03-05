¡Increíble! Iván y su mujer protagonizan un emotivo momento al ganar 'el escaparate final': ''¡No me lo creo!''

telecinco.es 05 MAR 2026 - 14:57h.

Iván ha conseguido 100 puntos justos en la ruleta final, por lo que ha conseguido vencer a todos sus contrincantes de 'El precio justo' y le ha abierto las puertas a enfrentarse a 'el escaparate final'.

El concursante ha conseguido un margen de 3.000 euros y le pide a su mujer que baje jugar junto a él para intentar adivinar el precio justo de todos los artículos que componen el gran escaparate final. La pareja ha tenido que intentar adivinar el precio de los siguientes premios:

La cesta de la compra durante un año

Un colchón que proporciona descanso ergonómico, un cabecero de diseño moderno, un somier con base resistente, dos almohadas y un espejo de aluminio

Un viaje a Berlín de cuatro noches para dos personas

Una moto de agua

Con un margen de 3.000 euros, Iván y su mujer, muy nerviosos e ilusionados, han comenzado a debatir sobre el precio de los artículos. Pese a que al principio han dudado bastante, finalmente han tomado una decisión: ''23.500 euros'', lo que quiere decir que si está entre 23.500 y 26.500 euros, el escaparate sería suyo.

La pareja ha esperado junto a Carlos Sobera y Tania Medina que el panel anunciase el precio justo y.... ¡Han conseguido llevárselo! El precio justo ha sido 26.114 euros.

Tras la gran noticia, la pareja ha estallado de emoción y le han mandado un mensaje a sus tres hijas: ''Os queremos mucho ¡No me lo creo! Un besito muy grande para las tres. Os montaremos un cuarto muy chulo''.