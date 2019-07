Un ex amante de Sira, la asesina del bidón: “Me dijo que tenía irse urgentemente a casa de una amiga y que tenía que transportar sus cosas”

Ya se conoce la sentencia del juicio por el crimen del bidón, siendo Sira condenada como culpable por asesinato, estafa y apropiación indebida . En el pasado juicio hablaron dos ex amantes de Sira, a los cuales pidió ayuda para poder transportar el bidón donde escondía el cadáver de Sergio, su novio. “Me dijo que eran enseres, libros y cosas pesadas” , declara uno de sus ex amantes, el cual accedió a ayudarla a transportarlo y dice que en ningún momento olió algo raro.

“Yo le dije que no iba a hacer una mudanza”, declaraba otro de los ex amantes al que Sira pidió ayuda para transportar el bidón. Sira le hablo de que estaba teniendo problemas para transportarlo, pero este se negó en prestarle ayuda. A este mismo amante, varios meses después, intentó engañarlo diciendo que había sido padre, enviándole una foto, la cual encontró su ex amante encontró en Internet, dejando claro que era falsa.