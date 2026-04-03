Antía Troncoso 03 ABR 2026 - 22:55h.

Kiko Rivera desvela cómo fue su primera conversación con su madre tras seis años enfrentados y quién dio el primer paso

El DJ sobre su relación actual con Agustín, hermano de su madre: "Lo he querido y lo sigo queriendo con locura"

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Antes de sentarse en el plató el próximo 10 de abril, Kiko Rivera ha concedido a '¡De viernes!' un esperadísimo 'Scoop' en el que ha hablado sobre su inesperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja. ¿Quién dio el primer paso? ¿Qué razón hay detrás de su acercamiento? El DJ se ha sincerado en una de sus entrevistas más personales.

A principios de marzo, la noticia sobre la posible reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, tras seis años sin ningún tipo de contacto —después de un conflicto familiar de lo más mediático en el que Kiko acusó a su madre de ocultarle información sobre su herencia— ocupaba todos los titulares de la prensa del corazón.

Un supuesto acercamiento entre madre e hijo que habría comenzado con una llamada de lo más especial y que se ha oficializado con la nueva canción que ha lanzado Kiko Rivera, 'No hay paz sin ti'. Un tema muy íntimo en el que el cantante se ha abierto como nunca, pidiendo perdón públicamente a su progenitora. Pero... ¿Cómo se fraguó está reconciliación? ¡Descúbrelo en esta noticia!

Kiko comparte todos los detalles de su reconciliación con su madre

Esta noche, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta ha emitido el 'Scoop' de Kiko Rivera donde, sin filtros, el cantante ha contando todos los detalles de su reconciliación con su madre. En primer lugar, el DJ ha hablado de la gran influencia que ha tenido su actual pareja, Lola en esto: "Ha sido el empujón que necesitaba". También, ha lanzado algún que otro dardo a su exmujer, Irene, a la que se refería como "la gran piedra que tenía en su mochila".

Seguidamente, Kiko Rivera ha aceptado los errores que ha cometido con su madre: "He dicho cosas fuertes, perdí el control (...) Es mejor echarse a un lado y pedir disculpas. Me he confundido, me he equivocado y he hablado cosas que no tenía que hablar. Al final uno vuelve siempre hacia su madre". Motivo por el cual, tal y como él mismo ha desvelado, fue él quién dio el primer paso:

"Uno intenta hacerse fuerte, pero llegan momentos o días especiales, como mi cumpleaños, que lo pasé con amigos y Lola, pero estaba triste". Motivo por el cual decidió tener un acercamiento con su madre, sobre el que ha contado: "Fue por teléfono y muy bien. Estoy viviendo con mi madre cosas que hacia mucho tiempo que no vivía. Estas semanas, la que está detrás del teléfono es mi madre y estoy encantado".

Kiko sobre su primera conversación con su madre: "Hubo muchas lágrimas"

Sobre si el perdón ha sido algo mutuo, Kiko Rivera ha confesado: "Lo he sentido mutuo. Cuando dos personas se enfadan siempre es uno el que tiene que dar ese pequeño pasito, y en este caso me ha tocado a mí". Un paso que siente que debía dar él, aunque duramente mucho tiempo pensó que le correspondía a su madre. Sin embargo, el DJ asegura que Lola le hizo verlo de otro modo.

Asimismo, el cantante ha hablado de la primera conversación con su madre, asegurando que "hubo muchas lágrimas". Una charla a la que le han seguido muchas más: "Ha hablado con sus nietas. Las niñas están felices de hablar con su abuela, tienen que recuperar ese tiempo". Muy emocionado, al explicar lo que siente cuando ve que la llama su madre, Kiko ha declarado: "Pensaba que eso no iba a volver a pasar".

Las palabras de Kiko Rivera sobre su tío Agustín: ¿Se ha reconciliado con él también?

Del mismo modo, Kiko Rivera ha desmentido que, a diferencia de lo que algunos colaboradores aseguraron, su reconciliación con su madre también ha incluido a su tío Agustín: "Es el pack familiar. Siempre he dicho que mi figura paterna ha sido mi tío Agustín. Lo he querido y lo quiero con locura. Estos días he podido hablar con él y me he hartado a llorar." Finalmente, Kiko Rivera ha señalado: "Qué fácil ha sido. He levantado el teléfono, he llamado y me han abierto las puertas".