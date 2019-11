Sara, amiga íntima de Adara: “Es muy impulsiva, puede que cuando salga quiera volver a su vida en Madrid”

Sara, amiga íntima de Adara, ha hablado sobre cómo cree que su amiga se siente con respecto a su relación con Hugo y con Gianmarco. Las palabras de Adara donde hablaba de su intención de separarse de Hugo no han encajado en Hugo, que no entiende el porqué de esas palabras. Sara cree que su amiga no está enamorada de Gianmarco: “Sentimiento de amor creo que no hay, no pegan nada”. Además, Sara ha hablado sobre si cree que su amiga se arrepentirá de algo cuando salga: “No creo, Adara no es de arrepentirse de las cosas que hace”. Además, Sara aunque no sabe si su amiga retomará la relación con Hugo, dice que esta es muy impulsiva: “Si cuando salga le da el impulso de decir que quiere volver a su vida a Madrid, lo hará”.