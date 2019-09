Las mentiras de Ana Julia en su declaración son cada vez más evidentes, ya que si hace unos días en su declaración la asesina confesa admitía que su intención era suicidarse antes de que la pillaran, algo que se contradice con las grabaciones en las que se escucha como se dice a ella misma: “Tranquila Ana que no vais a ir a la cárcel”. Además en su domicilio, según un guardia civil, no había medicamentos suficientes como para suicidarse: “En su casa no había somníferos, sino cocaína”.