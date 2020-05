Ana Rosa Quintana y Bibiana Fernández pasan por la peluquería después del confinamiento

Esta mañana , Ana Rosa Quintana comenzaba el programa estrenando nuevo look, algo más corto y por encima de los hombros. Durante su entrevista con Yolanda Díaz , ministra de Trabajo, ambas reconocían que habían ido a la peluquería recientemente.

La también sorprendía este miércoles con nuevo look era Bibiana Fernández. La colaboradora ha sorprendido a todos con una peluca de pelo corto en color rubio platino. "No sé muy bien si estamos con Bibiana Fernández o con Anna Wintour", bromeaba Joaquín Prat al ver a su compañera. "He pensado que por el mismo precio podéis tener varias colaboradoras", ha respondido ella buscando las gafas de sol para ponérselas.