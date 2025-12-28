Las provincias de Almería, Granada, Málaga y Valencia están también en aviso naranja por peligro importante de fuertes lluvias

Las fuertes lluvias dejan más de 300 incidencias en Málaga esta madrugada: crecida histórica del río Guadalhorce

MurciaLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias torrenciales y granizo a la vega del Segura, en Murcia, en el entorno de los municipios de Fortuna y Abanilla. Andalucía oriental y el sur de la Comunidad Valenciana están en aviso naranja por precipitaciones persistentes.

En la vega del Segura, en Murcia, podrían darse acumulados de hasta 65 litros en una hora hasta este mediodía cuando el nivel de riesgo rojo empezará a disminuir.

Almería, Granada, Málaga y Valencia, en aviso naranja

Las provincias de Almería, Granada, Málaga y Valencia están también en aviso naranja por peligro importante de fuertes lluvias.

En Valencia la precipitación acumulada en una hora puede ser de 40 litros por metro cuadrado. Se esperan acumulaciones de 150 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en algunos puntos de la provincia y localmente se pueden superar los 180 litros.

En las citadas provincias andaluzas, la precipitación acumulada en 12 horas podría llegar también a los 80 litros por metro cuadrado.

En aviso amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes.

La inestabilidad se debe a un sistema de bajas presiones que en las últimas horas ha ido avanzando del suroeste al sureste de la Península dejando precipitaciones fuertes y persistentes, localmente muy fuertes y acompañadas de tormenta, en Murcia y principalmente en Valencia y Andalucía mediterránea.

Se trata de una borrasca que ha ido siguiendo a otra, que en estos momentos va saliendo por Cataluña, donde ha dejado lluvias muy intensas en los últimos días.

Málaga se lleva la peor parte de la borrasca

La peor parte de esta nueva borrasca que entró ayer se la llevó la provincia de Málaga, donde hasta primera hora de este domingo se habían registrado 304 incidencias en 27 municipios de la provincia, incluyendo algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

El río Guadalhorce ha subido de nivel esta noche y ha alcanzado niveles históricos, aunque a esta hora su nivel es descendente.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

La Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo –peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 4.00 de la madrugada.

Por su parte, aunque el temporal previo se ha ido alejando de Cataluña, la Generalitat mantiene activadas este domingo las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales.