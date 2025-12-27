La madre y otra hija de la familia valenciana en Indonesia, supervivientes del naufragio

Un español y tres de sus hijos continúan desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

IndonesiaLos equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

La madre y la hija, supervivientes del naufragio

"Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes y un guía turístico.

El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.

Exteriores, en contacto con las autoridades indonesias

Fuentes de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a los españoles supervivientes del accidente, así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.