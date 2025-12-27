Pedro Sánchez ha compartido su lista de Spotify titulada 'Monstruo 2025'

La lista contiene18 canciones con artistas nacionales e internacionales, la mayoría de ellas publicadas en el año 2025

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este sábado a través de Spotify su lista de canciones favoritas de 2025 bajo el título de 'Monstruo', que incluye temas como 'Berghain', de Rosalía; 'Stand by', de Extremoduro; o 'One of the greats', de Florence and the machine. Este viernes el líder del PSOE compartía también un pequeño ‘house tour’ del Palacio de la Moncloa en su cuenta de TikTok.

"2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan", ha escrito Sánchez en su cuenta de la red social X, en la que ha compartido su lista de Spotify titulada 'Monstruo 2025'.

Las canciones favoritas de Pedro Sánchez

La lista, de acceso público y con una fotografía del propio Sánchez vistiendo una camiseta de la emisora musical Radio3, contiene inicialmente 18 canciones con artistas nacionales e internacionales, la mayoría de ellas publicadas en el año 2025.

Encabeza la lista el tema 'One of the greats', de la banda británica de indie rock Florence and the machine, y la cierra 'Stand by', de la banda de rock española Extremoduro, cuyo cantante y fundador, Robe, ha fallecido este mes de diciembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sánchez también ha incluido el tema 'Berghain', primer sencillo del disco Lux de la cantante española Rosalía, un álbum que el propio presidente del Gobierno calificó de una "maravilla" en una breve entrevista concedida recientemente en Radio3.

Muy aficionado a la música y con gustos eclécticos, entre sus discos favoritos de 2025 Sánchez señaló en esta entrevista los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten, y en su lista de Spotify incluye temas de ambos artistas, concretamente 'Dan´s Boogie' y 'Trouble', respectivamente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

'Crispy skin', de Squid; 'The dream', de Joan as police woman; 'Bonnet of pins', de Matt Berninger; 'Seein´stars', de Turnstile; 'Strange overtones', de David Byrne; son otros de los temas del panorama internacional que aparecen en la lista de Sánchez.

Entre sus canciones favoritas de artistas españoles, Sánchez ha incluido los temas 'Hunch of the century', de Maika Makovski; 'Columnas' de Repion; 'Todas las cosas buenas', de Rufus T.Firefly; 'Babieca!', de Guitarricadelafuente; 'Altagama', de Rusowsky; 'Seguidores' y 'Fukushima', de Triángulo del amor Bizarro, o 'Turnedo', de Iván Ferreiro.