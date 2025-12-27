Olga Moreno aclara el motivo de sus lágrimas: "Ese día discutí con Agustín, no nos entendemos"

Olga Moreno se sincera en '¡De viernes!' y desvela el motivo de sus lágrimas en el directo de 'El tiempo justo'

El mensaje de Olga Moreno a 'El tiempo justo' a través de sus redes sociales: "No los necesito"

Hace unos días, Olga Moreno sorprendía al romper a llorar en pleno directo de 'El tiempo justo', donde trabaja como colaboradora. Saltaban así todas las alarmas y se disparaban varias especulaciones sobre los motivos de sus lágrimas. De hecho, esto le ha costado algún que otro conflicto con algunos de sus compañeros del programa presentado por Joaquín Prat. Ahora, Olga Moreno se somete a una reveladora entrevista en '¡De viernes!' donde se sincera sobre el motivo de su llanto.

Durante estos días, muchos son quienes han opinado sobre las lágrimas de Olga Moreno en el programa y todos apuntan a una posible crisis sentimental con su pareja, Agustín Etienne. De hecho, hasta su examiga, Ana Luque, reveló en 'Fiesta' que nunca la había visto enamorada. ¿Irán por aquí los tiros? Solo Olga sabe la verdad sobre su malestar y se sincera ante las cámaras del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Olga Moreno aclara el motivo de sus lágrimas

"El martes pasado no fue uno de mis mejores días. No hay una consecuencia directa entre mi estado de ánimo y mi relación. Son fechas muy señaladas en este calendario y es verdad que me acuerdo de muchos momentos y de personas que echas en falta, por ejemplo, como mi madre. Simplemente tuve un mal día, me derrumbé y ya está", es parte de la aclaración de Olga Moreno a la entrevista realizada por Santi Acosta fuera de plató.

"Son fechas muy señaladas. Simplemente me preguntaron y no podía porque estaba llorando porque sí que es verdad que ese día discutí con Agustín, lo reconozco. Fue una discusión de pareja porque no nos entendemos. Él quiere una cosa, yo quiero otra, pero bueno... que no es nada que no se pueda resolver", añade Olga. Cuenta, además, que cuando le pregunta Joaquín Prat si se encuentra bien y ella rompe a llorar, horas antes había tenido una conversación con un familiar.

La conversación con ese familiar giraba en torno a cómo iban a pasar estas fechas, su padre no quiere celebrar nada en familia y a Olga le cuesta mucho hablar de este tema. Esta sería la aclaración de Olga Moreno al respecto y ahora llega el momento de que los colaboradores de '¡De viernes!' consideren si se creen sus palabras o no. Antonio Rossi desvela que aquel día fue la primera vez que Olga acudió a trabajar sin la compañía de Agustín y que llegó "con la cara descompuesta".

Olga Moreno responde a las críticas de sus compañeros y planta cara a Alexia Rivas

¿Ha exagerado Olga Moreno sus lágrimas? ¿Busca alguna especie de protagonismo? Sobre esto han estado reflexionando varios colaboradores de televisión durante estos días (muchos de ellos son sus compañeros de programa) y Olga tiene algo que decirles al respecto: "Creo que se ha hecho un ataque, por parte de algunos de mis compañeros, sobre mi persona. Yo no tengo las mismas tablas que ellos, me veo desigual a ellos. Se ha dicho que llevo toda la vida en televisión y no es cierto".

Olga dice no entender las críticas y que digan que se inventa sus sentimientos o reacciones para trabajar y no duda en referirse concretamente a Alexia Rivas, una de las más críticas con ella durante estos días: "Quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla en directo como han hecho otras de mis compañeras con el amante de otra persona". Por otro lado, reconoce que ha recibido el apoyo de algunos de sus compañeros de programa.