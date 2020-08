El zasca de Terradillos a Alberto Rodríguez, tras la polémica defensa a Iglesias: "Ellos sí tenían protección"

" No es natural que se esté acosando a una familia durante meses en su vivienda , de vacaciones y arrojar objetos dentro con total impunidad y que se normalice por parte de los poderes del estado y de los medios de comunicación", empezaba su discurso de defensa el político.

Sin embargo, la defensa empieza a torcerse cuando se habla de posibles tipos de escraches: "Esa practica se normaliza y a lo mejor hay gente que cuando la despidan en el trabajo, en vez de hacer un piquete en la empresa, va a la casa del empresari o". Alberto Rodríguez, sin quedarse conforme, empieza a detallar más su forma de reclamar: "A lo mejor van varias personas a casa de Florentino Pérez y deciden estar meses en la puerta de su casa porque hay despidos en una de sus empresas multiservicios; o d eciden ir a casa de una famosa presentadora de televisión o van a casa de una ministra .... ese no es el país en el que no quiero vivir".

Pero su listado de ejemplos no terminaba y justificaba que si el día de mañana se hace un escrache al rey , la sociedad debería decir: "Vaya, es lo mismo que le pasa a Iglesias e Irene Montero "

Respuesta de Terradillos

Ana Terradillos no daba crédito al escuchar las palabras de Rodríguez y ha tenido que contestar al político. Sin embargo, al no dejarle hablar, la presentadora ha cortado al invitado para explicar la posición del programa y la suya personal: "Ahora me deja usted hablar a mí".