La semana pasada supimos que Alejandro Sanz y Candela Márquez habían roto su relación sentimental. Desde entonces, han protagonizado una interesante guerra a través de sus redes sociales a través de múltiples indirectas (la más sonada fue la que ella hizo referencia a la canción 'La perla' de Rosalía y él, dándose por aludido, respondió "yo no soy una perla, soy un océano", algo que borró minutos después). '¡Vaya fama!' tiene, en exclusiva, las claves de una posible traición del cantante a la que era su novia.

Esta ruptura viene precedida de un sinfín de crisis y posteriores reconciliaciones. Esta vez parece ser definitiva. "Ella está destrozada, lo está pasando muy mal, pero desde las últimas crisis, aunque no se ha pronunciado. Es una ruptura nada amigable, no están manteniendo ningún contacto más allá de esas indirectas", asegura la periodista Noelia Zazo. Mucho se ha hablado de la posible existencia de terceras personas y todo apunta a que esto podría haber sido la causa de esta ruptura definitiva.

Las pruebas de una posible traición de Alejandro Sanz a Candela Márquez

Las amistades de Alejandro Sanz con algunas mujeres habrían sido la causa de esta ruptura. En concreto, hay un nombre de mujer que habría provocado las distintas disputas entre la ya expareja. Se trata de la actriz Andrea Gara. El entorno del cantante defendía que solo existía vinculo profesional y de amistad entre el artista y la actriz, pero ambos han dejado un rastro a través de las redes sociales que ahora vamos a analizar para intentar despejar la incógnita a esta ecuación: ¿Ha habido traición por parte de Alejandro Sanz?