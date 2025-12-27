Las pruebas de una posible traición de Alejandro Sanz a Candela Márquez: "Ha dejado un rastro en redes"
Analizamos las pruebas de una posible traición por parte de Alejandro Sanz a Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación tras más de un año juntos: todos los detalles
La semana pasada supimos que Alejandro Sanz y Candela Márquez habían roto su relación sentimental. Desde entonces, han protagonizado una interesante guerra a través de sus redes sociales a través de múltiples indirectas (la más sonada fue la que ella hizo referencia a la canción 'La perla' de Rosalía y él, dándose por aludido, respondió "yo no soy una perla, soy un océano", algo que borró minutos después). '¡Vaya fama!' tiene, en exclusiva, las claves de una posible traición del cantante a la que era su novia.
Esta ruptura viene precedida de un sinfín de crisis y posteriores reconciliaciones. Esta vez parece ser definitiva. "Ella está destrozada, lo está pasando muy mal, pero desde las últimas crisis, aunque no se ha pronunciado. Es una ruptura nada amigable, no están manteniendo ningún contacto más allá de esas indirectas", asegura la periodista Noelia Zazo. Mucho se ha hablado de la posible existencia de terceras personas y todo apunta a que esto podría haber sido la causa de esta ruptura definitiva.
Las pruebas de una posible traición de Alejandro Sanz a Candela Márquez
Las amistades de Alejandro Sanz con algunas mujeres habrían sido la causa de esta ruptura. En concreto, hay un nombre de mujer que habría provocado las distintas disputas entre la ya expareja. Se trata de la actriz Andrea Gara. El entorno del cantante defendía que solo existía vinculo profesional y de amistad entre el artista y la actriz, pero ambos han dejado un rastro a través de las redes sociales que ahora vamos a analizar para intentar despejar la incógnita a esta ecuación: ¿Ha habido traición por parte de Alejandro Sanz?
- Marzo 2024: posible fecha en la que Alejandro Sanz y Andrea Gara se conocen en Méjico (ambos se encuentran allí en ese momento).
- Abril 2024: cumpleaños de Andrea que celebra en Madrid. Llama la atención la mesa que aparece en su vídeo de cumpleaños, pues podría pertenecer a la casa del cantante.
- Mayo 2024: la presencia de Andrea Gara en Bernabéu cuando Sanz se encontraba ensayando para su concierto. E recinto estaba cerrado al público en ese momento.
- Junio 2024: Jarandilla de la Vera , ella muestra un objeto que se encuentra en el jardín de la casa de Alejandro Sanz.
- Junio 2024: ambos publican, por separado, fotos en Formentera. Es más, posan junto a un mismo mapa y en la foto de ella aparece el pie de una persona que no está etiquetada.
- Julio 2024: posa juntos por primera vez.
- Septiembre 2024: Andrea publica unas frases en Instagram sospechosas que pertenecen a canciones de Alejandro Sanz.
- Octubre 2024: se oficializa la relación de Alejandro con Candela y Andrea lanza unas sospechosas indirectas en redes.
- Septiembre 2025: Andrea publica una foto que se trata de la piscina de Alejandro Sanz en su casa de Jarandilla de la Vera.
- Septiembre 2025: Candela borra sus fotos con el cantante en su perfil de Instagram, aunque las recupera días después.