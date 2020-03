Antonio Rossi ha hablado con el padre de Adara: “Jesús no entiende lo que ha dicho su hija ni a qué viene”

Con la entrada de Elena, la madre de Adara, a ‘Supervivientes’ y su conflicto con Hugo Sierra en la isla se ha vuelto a abrir el punto en el que está la relación de Adara con su padre. Parece que Jesús y su hija no tienen relación porque según la ganadora de Gran Hermano VIP, su padre se posicionaba en el lado de su ex.

Jesús ha querido aclarar en sus redes sociales que no ha dejado de apoyar a su hija en ningún momento, que jamás ha dicho que vuelva con Hugo y que lo que no apoya de su hija es que hable mal del padre de su nieto.

Además, Antonio Rossi ha podido hablar con él y le ha contado cómo está la situación: “Quiere dejar claro que apoya a su hija, que jamás le ha retirado el apoyo y que no entiende lo que ha dicho su hija ni a qué viene”. El padre de Adara quiso dejarle claro a Antonio Rossi esto sobre la relación de Adara con Hugo: “Él cree que Adara no tiene que hablar mal del padre de su hijo”. “Si Hugo hiciera algo fuera de lo común, por supuesto que voy a estar al lado de mi hija, pero no sé por qué le tengo que odiar”. Ha comentado la situación en la que se encuentra la relación con Adara: “Él le llama y no le coge el teléfono”.