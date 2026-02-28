Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 02:45h.

Jesús y Daniel Oviedo rompe sus silencio sobre el fuerte ataque del que fueron víctimas: "Llevo dos días sin dormir y tengo pesadillas"

Terelu Campos se emociona al escuchar las bonitas palabras de Carlo Costanzia sobre Alejandra Rubio: "Lo quiero muchísimo, es mi familia"

Compartir







Por primera vez en '¡De viernes!', los cantantes, Jesús Oviedo y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como 'Gemeliers', visitaban el plató para relatar, con imágenes y vídeos exclusivos, la brutal agresión que sufrieron el pasado fin de semana a la salida de una discoteca de Madrid en la que estaban celebrando su cumpleaños.

Esta noche, los 'Gemeliers' contaban todo sobre el violento ataque del que fueron víctimas tanto ellos como sus novias, y por el cual los cuatro acabaron ingresados en el hospital madrileño Gregorio Marañón. Una agresión perpetrada por un grupo de chicos que golpearon e insultaron a los cantantes, muchos de esos insultos de carácter homófobo. Además, los agresores llegaron a rociarles spray pimienta.

Jesús y Daniel cuentan los detalles de la agresión que sufrieron

En el programa de esta noche, Jesús y Daniel Oviedo, tras haber recibido el alta, rompían su silencio y contaban todos los detalles sobre la violenta agresión que vivieron hace apenas una semana a la salida una famosa discoteca. "Estas personas vienen detrás nuestra. Nuestros amigos iban en un taxi, uno estaba ya dentro y, no sé en que momento, lo sacan. Segundos más tarde, lo único que escucho es: "Vamos a por esos maricones de mierda"", narraba Jesús.

"Somos bastante pacíficos. Estamos acostumbrados a recibir ese tipo de insultos y nunca entramos al trapo", aseguraban. "Uno de mis amigos intenta frenarlos y se enzarzan con él: lo tiran al suelo, le pegan patadas, le pisan la cabeza", explicaba Jesús, que agradecía a su pareja por haber sacado el móvil para grabar lo sucedido.

PUEDE INTERESARTE Carlo Costanzia habla de "presiones" por parte de su entorno familiar para tomar una decisión legal sobre su conflicto con Laura Matamoros

También, el cantante cuenta cómo su novia fue también víctima de este ataque: "Ella intenta ponerse encima de mi amigo para evitar que le golpeen, pensando que no se iban a atrever a tocarla a ella. No fue así, se enzarzaron con ella también". "Le golpearon el la barriga a los insultos de "zorra te vamos a matar". Se asusto tanto que se orinó encima", añadía Jesús Oviedo.

Jesús: "Mi mayor miedo fue pensar que me quedaba ciego"

En el momento en el que Jesús intervenía en la pelea, al ver que la situación había pasado a mayores, para intentar rescatar a su amigo, que se encontraba en el suelo. "Soy un tío muy pacífico y le pregunte al chico: "¿Qué está pasando?" Y ese chico a quemarropa me echó el gas de pimienta en los ojos, sin mediar palabra. Fue reiteradas veces. El spray de pimienta es uno de los dolores más intensos que he vivido nunca, fue a pocos centímetros de la vista".

Algo que está teniendo secuelas para Jesús: "Estoy recién operado, he pasado por especialistas. No veo igual que antes, está claro. Ya tengo un diagnóstico y tratamiento. Lo que es el gas pimienta no es letal pero intervienen muchos factores. Esta persona que me hecho el gas no sabe como va a reaccionar mi cuerpo. Es evidente que me va a traer secuelas".

Más tarde, Daniel se rompía al explicar cómo se encontró a su hermano: "Él salió un minuto antes que yo. A los pocos segundos me dicen: "Corred, que a tu hermano lo han gaseado". Cuando llegó me encuentro una nube de gas y veo a mi hermano pidiendo ayuda en una situación horrible. Lo primero que hago es agarrarme a mi hermano".

"Llevo dos días sin dormir y tengo pesadillas"

Aparte de secuelas físicas, los 'Gemeliers' hablaban sobre cómo están llevando la situación psicológicamente y si temen que pueda haber una venganza: "No descarto ninguna posibilidad. Yo llevo dos días sin dormir, estoy teniendo unas pesadillas que hace tiempo que no tenía. Yo me siento observado, estoy seguro de que estas personas están viendo la televisión", decía Jesús.

También, lo cantantes se emocionaban al mandar un mensaje a su madre: "Te quiero con mi alma. Sé que te pones muy nerviosa, que somos tus pollitos, pero no te preocupes que va a haber justicia".