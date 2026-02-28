GH DÚO 28 FEB 2026 - 09:45h.

Anita Williams desvela la razón por la cual se planteó no participar en 'GH DÚO'

'GH DÚO' ya tiene a sus finalistas: lágrimas, emociones y reacciones inesperadas

Compartir







Se acerca la gran final de 'GH DÚO' y los finalistas se encuentran en modo reflexivo. Mientras que, a través del minutado, vemos a un Carlos Lozano de buen rollo con sus compañeros, Anita Williams aprovecha un momento de intimidad en el baño para sincerarse con los espectadores, a los que habla directamente a través de la cámara. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' llega a confesar, entre otras cosas, que pensó en no participar en 'GH DÚO'.

Anita Williams habla en voz alta en soledad y desvela varias cosas, como que, en cuanto salga de la casa de 'GH DÚO', va a ir a que le hagan las uñas porque no le gusta cómo las tiene "y lo bueno es que tengo una menos que hacerme, con el tiempo lo agradeceré". Tras haberse disfrazado de superhéroe el día anterior, se acuerda especialmente de su hijo Thiago y le cuenta los planes que tiene en mente hacer con él en cuanto salga de la casa en unos días.

PUEDE INTERESARTE Cristina Piaget le deja las cosas claras a Carlos Lozano antes de abandonar la casa: su conversación al completo

La razón por la que Anita Williams no quería participar en 'GH DÚO'

"Me ha tocado ser madre en una situación difícil, como a muchas personas, pero mi hijo me lo ha puesto muy fácil. Yo siempre digo que es lo mejor que me ha pasado. Es súper bueno, súper educado, súper trabajador, súper curioso... a veces se le va, como a todo el mundo, y me monta un pollo, pero es que se le pasa tan rápido... No me ha podido tocar mejor hijo que el mío", son parte de las palabras que Anita le dedica a su hijo.

Y es que Anita tiene muchas ganas de reencontrarse con su hijo porque "ha pasado mucho tiempo ya" desde que entró en la casa de 'GH DÚO' y esto le lleva a la siguiente reflexión: "Creo que aquí se hace todavía más difícil que en 'Supervivientes' porque, en el otro reality, era como que se me hace difícil pero pasando el charco, en otro país a tomar por saco... y es como que hay muchas más dificultades a nivel de convivencia"

"Me he dado cuenta de que 'Gran Hermano', a parte de lo que me ha servido para otras cosas, aquí lo tienes todo, dentro de lo que cabe, te da más tiempo a pensar en tus cosas. Y os lo juro, de verdad, ayer lo hablaba con el Súper. Yo, cuando me lo dijeron, no quería venir, pero no porque no me guste el reality, porque quién no lo ha visto de pequeña y quién no ha soñado con estar aquí, sino porque de aquí (la cabeza) yo no estaba al cien por cien", añade Anita.

Entonces, ¿por qué decidió finalmente aceptar la propuesta de convertirse en concursante de 'GH DÚO'? Ella misma responde a esta pregunta: "Un día me levanté y dije 'por qué no', a lo mejor me cura y me hace recordar, a lo mejor, cosas de mí misma que no me acordaba de ellas", añade Anita. Además, dice sentirse ganadora del reality por todo lo que ha vivido ya prendido con esta experiencia.

Sigue la recta final de 'GH DÚO', en directo

NO te pierdas nada de lo que sucede en la casa de 'GH DÚO' en esta recta final del reality. Echa un vistazo al minutado oficial del programa y a los dos canales 24 horas que hay disponibles de manera gratuita en Mediaset Infinity: