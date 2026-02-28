Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 15:33h.

La exconcursante de 'GH DÚO' opina sobre el debut literario de Alejandra Rubio y confiesa si tiene pensado leerse el libro

La sinopsis de la novela de Alejandra Rubio: una joven que se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión

Hace un par de días, Alejandra Rubio comunicaba en sus redes sociales una noticia que le hacía especial ilusión: la publicación de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'. Un libro, bajo el seudónimo de Ale Rubio, con el que la influencer comienza una nueva faceta en su vida como escritora. Las críticas no tardaban en llegar, así como las diversas opiniones de varios famosos como Belén Rodríguez.

En pleno conflicto familiar, debido a la guerra entre Carlo Costanzia con su prima Laura Matamoros, tras hacerse público un tenso desencuentro entre ellos, sobre el que la hija de Kiko Matamoros aseguró sentirse 'coaccionada', Alejandra Rubio ha encontrado un motivo para sonreír. La hija de Terelu Campos ha cumplido uno de sus grandes sueños, escribir su primera novela.

En 'Vamos a ver', programa para el que colabora, Alejandra Rubio contaba cómo se había gestado este libro y los retos que había encontrado a la hora de escribirlo: "He parido mi primera novela y estoy súper contenta. Ya está en preventa y sale a la venta físicamente el 13 de mayo (...) Han sido dos años muy complicados. He sacado tiempo de las piedras. Es una novela romántica-erótica".

La sinopsis de la primera novela de Alejandra

Uno de los temas más comentados respecto a la novela de Alejandra ha sido la sinopsis de este libro y la similitud que esta parece tener con su relación con Carlo Costanzia. Y es que, en el libro, la hija de Terelu Campos relata la historia de Karla, una joven cuya vida parece estable y bajo control hasta que Ulises, un expresidiario guapo y tatuado y con una mirada que desarma, aparece en su camino mientras ella intenta mantener a flote su relación con Marco.

"Es una ficción, pero tiene mucho de mí como escritora", aclaraba Alejandra Rubio en 'El tiempo justo' tras leer un fragmento de su novela. También, en este plató la influencer se enfrentaba a varias criticas de algunos de sus compañeros como Marta López con la que tenía un tenso cara a cara en la que la colaboradora le decía a la hija de Terelu que "no se creía que hubiese sido capaz de escribir el libro ella sola".

Unas críticas ante las que Carlo Costanzia la defendía anoche durante su entrevista en '¡De viernes!', donde, además, mostraba su completa admiración y apoyo hacia su novia: "He sido parte de todo este proceso. Empezó a escribirlo cuando nos conocimos y alguna idea también he sugerido. Siento un orgullo enorme. La gente que dice que Alejandra no tiene un oficio, que vean que tiene varios. Es una escritora magnífica y una lectora empedernida. Es una novela muy bonita y espero que la gente la lea por lo que hay dentro del libro".

La opinión de Belén Ro sobre la novela de Alejandra Rubio

Otra de las famosas que se ha pronunciado al respecto, opinando de manera clara sobre el debut literario de Alejandra Rubio ha sido la exconcursante de 'GH DÚO' y colaboradora de televisión, Belén Rodríguez: "Alejandra no es tonta, si lleva dos años escribiendo un libro supongo que lo habrá hecho bien porque ella es muy perfeccionista y no creo que haga nada que pueda ir en su contra".

"Si una editorial como Planeta se lo ha comprado, imagino que el proyecto será potente", añadía Belén Ro, que también aseguraba: "Tiene buenos genes de la abuela que escribía fenomenal y supongo que Terelu estará muy orgullosa de ella". Además, la colaboradora de televisión desvelaba si tiene pensado leerse el libro:

"Por supuesto. Estas cosas hay que opinar una vez que te hayas leído el libro, por eso a mí, en principio, la idea me parece bien y sé que habrá sido una decisión pensada y meditada. Si se expone a las criticas será porque ella cree que vale la pena, pero aquí no podemos opinar nadie hasta que no lo leamos", concluía.