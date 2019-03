'El Chule', presunto asesino de Paco, declara que actuó en legítima defensa

Una vecina de Vallecas: "'Los Visita' no han pedido perdón"

"No puede ser que le digas a alguien que limpie los excrementos de tu perro y te mate. No se trata de que sean gitanos, hay gitanos en mi edificio y son buenísimos. He vivido con ellos toda la vida y no ha pasado nada", cuenta Antonia sobre el asesinato de Paco en Vallecas. "Esta familia ya era conflictiva de antes. Es mentira lo de que el cuchillo lo llevaba Paco, lo llevaban ellos, que se vayan y paguen el daño. No han pedido perdón a nadie, si quieren que les perdonemos que hagan algo".