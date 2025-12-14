Natalia Sette 14 DIC 2025 - 18:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano', cansado de las críticas por obligar a sus hijos a ser veganos, lanza una interesante reflexión

Juanma Furio explica por qué obliga a sus hijos a ser veganos y comparte una interesante reflexión con todos sus seguidores. El exconcursante de ‘Gran Hermano’, junto a su pareja Azahara Luque , han decidido darle a sus pequeños alimentación exclusivamente vegana y muchos los han cuestionado. Ahora, a través de su Instagram, da las explicaciones correspondientes.

Juanma Furio y Azahara Luque se conocieron cuando ambos entraron como concursantes a la edición número 15 de ‘Gran Hermano’. Aunque ambos tenían personas esperándoles fuera de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, sintieron una conexión enorme desde el principio y cuando salieron comenzaron su relación. Ha pasado más de una década de ese momento y desde entonces han formado una bonita familia.

La pareja tiene dos hijos: Natura de 9 años y Delmar de 6. Ambos son veganos porque sus padres así lo han decidido y parece que es una cuestión que ha causado revuelo entre sus seguidores. Los influencers se caracterizan por llevar un estilo de vida aventurero y estar siempre muy conectados con la naturaleza. Al hilo de esto, toda la familia es vegana, no comen nada que provenga de los animales.

Después de años de críticas, Juanma ha decidido dar la cara y explicar abiertamente por qué han decidido que la alimentación de sus hijos sea igual a la de ellos. “Es una pregunta que me han hecho algunas veces”, comienza diciendo el creadora de contenido a través de sus redes sociales. “Quieren buscar juzgar este tipo de alimentación”, afirma sobre todos los que le cuestionan

“Las personas veganas no hacemos daño a nadie”, asegura Juanma. Con este tipo de videos, el influencer pretende desestigmatizar el hecho de dar una alimentación vegana a sus hijos y que todos se den cuenta de que los padres que eligen dar carne hacen exactamente lo mismo que ellos. Son dos caras de la misma moneda. Para ello, a continuación de su video, ha dejado una reflexión del youtuber vegano Ibai Vegan.

“Cada padre educa en los valores y en la alimentación que estima oportuna”, reflexiona Ibai. El youtuber hace hincapié en el hecho de que solo se cuestiona la alimentación que dan a sus hijos los padres veganos y no el resto. “La sociedad se está fijando en que unos padres eduquen en la empatía y en el respeto a los animales”, asegura tajante. Además, afirma que los niños nacen con una sensibilidad especial hacia los animales, y que si pudieran elegir desde pequeños, está seguro que no elegirían comérselos. “Todos elegirían no consumirlo”, reconoce. Con este mensaje de Ibai, Juanma quiere resolver todas las dudas e intentar que nadie cuestione cómo cría a sus hijos.