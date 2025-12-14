Fiesta 14 DIC 2025 - 17:06h.

'Fiesta' consigue las primeras declaraciones de Lea Vicens, ¿la nueva ilusión de Cayetano Rivera?

Gemma Camacho, tras ser relacionada con Cayetano Rivera: "Estoy aprendiendo a torear"

Hace unas semanas, Cayetano Rivera fue relacionado con la periodista y reportera Gemma Camacho. Ambos se quisieron mostrar discretos ante las informaciones que vertían sobre ellos y que apuntaban a una incipiente relación sentimental. Pero todo ha dado un giro de 180 grados cuando al torero se le relaciona con otra mujer. Su nombre es Lea Vicens y es una rejoneadora francesa. 'Fiesta' consigue hablar con ella, en exclusiva.

Tras los rumores de relación con Gemma Camacho, aparece un nuevo nombre de mujer en la vida de Cayetano Rivera. 'Fiesta' ha conseguido hablar con esta ¿nueva ilusión? del torero y nos regala las que serían sus primeras palabras, en exclusiva, para un medio de comunicación. "Vamos a saber qué tipo de relación mantienen realmente", avanza Kike Calleja antes de escuchar estas primeras declaraciones de la rejoneadora en el programa presentado por Emma García.

Primeras palabras de Lea Vicens tras ser relacionada con Cayetano Rivera

Hace tan solo unos días, Cayetano Rivera hizo saltar todas las alarmas al ser pillado manteniendo "miradas cómplices" con una desconocida mujer (después pudimos saber que se trataba de Lea Vicens) durante una comida que tuvo lugar con unos amigos en Sevilla. Kike Calleja ha hablado con la rejoneadora y esta ha respondido amablemente a todas sus preguntas: "Ella quería que se supiese toda la verdad".

Lea Vicens quiere mantener su vida privada, pero aprovecha la llamada del periodista y colaborador de 'Fiesta' para aclarar qué tipo de relación mantiene con el torero: "Es mentira", sentencia cuando Kike Calleja le pregunta si hay una relación sentimental entre ellos. "¿A quién le importa la vida de la gente? No voy a hacer más declaraciones porque no quiero participar en este tipo de debate, me quiero mantener en mi vida y me quedo muy alejada de este tipo de cosas".

De esta manera, Lea Vicens quiere dejar claro que Cayetano y ella son amigos, pero desmiente que mantenga una relación más allá de esa amistad. Tras escuchar sus palabras, los colaboradores del programa se pronuncian y lo cierto es que hay diversas opiniones. Miguel Frigenti y Mónika Vergara ven actitudes y gestos sospechosos de complicidad en las fotos que han filtrados de los dos comiendo juntos: "Yo no te hablo tan cerca cuando comemos juntos", opina ella.

Además, Frigenti señala que quien filtra las fotos de ellos dos comiendo son del círculo cercano de ella. ¿tienen algún tipo de interés? Por su parte, Juan Luis Galiacho apunta a que Cayetano Rivera y Lea Vicens se conocen desde hace varios años. Concretamente, desde el año 2019, cuando ya toreaban juntos. De hecho, añade el periodista que ella "está unida al propietario de la plaza de toros de Las ventas.