Antía Troncoso 14 DIC 2025 - 16:30h.

La exconcursante de 'GH VIP 7' reúne a sus amigas en un creativo baby shower para celebrar la recta final de su embarazo

Estela Grande toma una drástica decisión tras su última visita al ginecólogo: “Ya no puedo”

Este verano, Estela Grande compartió la feliz noticia de su embarazo gemelar. La que fuera concursante de 'GH VIP 7' se convertirá a principios de año en madre primeriza junto a su pareja, el futbolista Juan Iglesias. Para celebrar este dulce e importante momento, la influencer ha reunido este fin de semana a sus amigas y seres queridos en un especial y original baby shower.

En estos siete meses y medio de embarazo, Estela Grande ha ido actualizando a través de sus redes sociales sobre este proceso, compartiendo algunas de las decisiones que ha ido tomando, así como sus miedos y preocupaciones de cara al momento del parto. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, la modelo comunicaba la drástica determinación que ha tomado tras su última visita al ginecólogo.

Y es que la modelo decidía que por su bienestar y el de sus dos bebés ya no acudiría a más eventos, pese a que es una parte muy importante de su trabajo como creadora de contenido. Estela ha preferido priorizar su descanso en esta recta final del embarazo antes del parto, el cual será por cesárea, debido a que hace dos años le extirparon unos miomas que tenía en el útero.

Pese a todos los inconvenientes que han ido surgiendo, el embarazo progresa adecuadamente y Estela ha querido celebrar este fin de semana el que será el momento más especial de su vida junto a sus seres queridos. ¡Te contamos cómo ha sido su baby shower!

El especial baby shower de Estela Grande

Este sábado, 13 de diciembre, Estela Grande organizaba una baby shower de lo más especial. La influencer elegía una cafetería de Madrid y taller de pintura de vidrio para celebrar este evento en honor al inminente nacimiento de sus dos hijos. El lugar contaba con una decoración de lo más especial con muchas velas, ositos de peluche y una gran tarta de chocolate. Un plan de lo más original, en el que sus invitadas pudieron desarrollar su creatividad pintando numerosas piezas de vidrio, como jarrones, floreros, copas...

Estela rebosaba felicidad por todos los poros de su piel y, muy agradecida, le dedicaba unas palabras de agradecimiento a sus invitadas, en especial a su madre: "Me encanta estar rodeada de todas vosotras, de todas las súper mamis que hay aquí, en especial, de la mía. Espero ser la mitad de la mitad de buena madre que tú". Además, aunque su novio no se encontraba en la celebración, encontró la manera de estar presente, enviándole un enorme ramo de flores acompañado de una nota con la que la influencer se emocionó mucho.

Ya con resaca emocional, Estela explicaba en sus redes cómo se encontraba después de este día tan bonito que definía como "uno de los mejores días de su vida": "¡Qué bonito ha sido! ¡Qué guay! ¡Qué emotivo! ¡Qué planazo hemos hecho! Hemos llorado de felicidad y nos hemos reído un montón. Hacía mucho que no me reía tanto", comentaba la influencer. Además, agradecía a sus seguidores por su cariño: "Gracias por todos vuestros mensajes. Estoy súper feliz".