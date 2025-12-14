Muchos ciudadanos todavía tienen muchas dudas acerca del uso de la baliza V16

Los precios reales por los que debe comprarse una baliza v16: no es necesario gastar fortunas para que esté homologada

La baliza V16, conectada para señalizar averías o situaciones de emergencia en carretera, será obligatoria a partir del próximo 1 de enero de 2026 en sustitución de los triángulos de emergencia.

Esta baliza V16 deberá guardarse en la guantera del vehículo para que, en caso de avería o accidente, el conductor la active y la coloque en el lugar más alto y visible del coche sin necesidad de salir del vehículo.

Pere Navarro, director general de la DGT, ha contestado en Informativos Telecinco a todas las dudas que pueden surgir sobre la utilización de este dispositivo.

¿Se ve de día? ¿y en una curva cerrada?

Muchos ciudadanos se preguntan incrédulos si este dispositivo se verá de día o en espacios de visibilidad reducida, y Navarro es claro: "¿Y el triángulo qué? Este al menos tiene una luz. ¿Qué quieres, bajar del coche para ir a colocar el triángulo por una curva que esté cerrada y que te atropellen a ti? ¿El Triángulo te avisaba? no", zanja.

¿Está prohibido el uso de triángulos?

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio el uso de la baliza V16, sin embargo, como señala Navarro, los triángulos no estarán prohibidos: "Si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocarlo, allá tú".

La polémica sobre la geolocalización

La baliza de preseñalización de peligro V16 incorpora una luz visible y envía un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa. Esta comunicación transmite el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo.

Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza y menos que se puedan transmitir datos personales a la propia Dirección General de Tráfico (DGT), por lo que se trata de un elemento solamente de geolocalización.

Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos: "Solo nos dice que hay un vehículo que está allá parado", aclara.

¿De cuánto es la multa por no llevarla?

La multa por no llevar este dispositivo en el vehículo será de 80 euros.

¿Es una medida para recaudar?

Ante las teorías de que se trata de una medida de la DGT para recaudar, Navarro es tajante: "La DGT no ingresa nada, absolutamente nada. El objetivo es salvar vidas, no es multar".