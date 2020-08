Una mujer ataca a sus vecinos con gas pimienta: "Intentó quemar mi casa con mi hija dentro”

Agresiones, destrozos, incendios, estas son algunas de las cosas que están sufriendo los vecinos de Nuevo Roces, Asturias por parte de una vecina de 44 años , ahora incluso les ha rociado con gas pimienta que afectaba a seis vecinos y a dos policías de estos cuatro bloques de viviendas sociales donde no se atreven a salir de casa solos. Tras este último acto la mujer fue detenida, pero finalmente siempre sale y vuelve a atemorizar a estas personas de este barrio.

Los vecinos aseguran que tienen miedo por los ataques verbales, por los fuertes olores que hay en su casa y por este último suceso, en el que la señora fue llamando puerta por puerta y rociando a las personas que salían con este gas, incluso la policía y los bomberos tuvieron que desalojar el edificio. El programa ha intentado hablar con ella, pero la vecina no ha querido contestar. La jueza de guardia ha dictado una orden de alejamiento para seis vecinos, no podría estar en el edificio, pero siempre vuelve .

‘El programa del verano’ ha hablado en directo con una vecina sobre estos hechos: “Esta señora ha tenido varios altercados conmigo y con otros vecinos, nos mira por la ventana y suelta a los perros para que venga a mordernos, se dedica a reírse. La última discusión fue debido a eso y ella se marchó y desde su ventana nos amenazaba de muerte: ‘os voy a matar’, me intentó quemar la puerta de mi casa con mi hija de cuatro años dentro”. Además, también han hablado con el hombre de mantenimiento del edificio: “Los ojos picaban, la nariz como si estuvieras acatarrado, está siendo un problema lo que está ocurriendo. Choca con todo tipo de personas. No sabemos dónde está ahora, reventaron el ascensor esta noche y no sabemos quién puede ser”.