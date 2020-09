Begoña Villacís explica cómo Madrid ofrecerá canguros a los niños que estén en cuarentena

En cuanto a la posible moción de censura que se quiere realizar en la Comunidad de Madrid, contra Ayuso, Begoña Villacís confiesa: "Me parece delirante, siendo una de las ciudades más afectadas de todo el mundo, escuchar que los políticos hablan de moción de censura me parece un oportunismo que habría que hacérselo mirar".

En cuanto a la actitud del partido socialista para llevar a cabo la moción, la de Ciudadanos es muy directa y señala al presidente del Gobierno: "El PSOE no está ayudando a Madrid, no necesitamos más división ni enfrentamientos, lo que deben hacer es llamar a Sánchez para que haga algo tan simple como llamarnos por teléfono porque no lo ha hecho ni una vez".