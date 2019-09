Carmen Borrego: “No tiene sentido que me invente un robo para hacer una exclusiva”

Carmen Borrego ha estado en ‘El Programa del Verano’ para hablar sobre el robo que sufrió en su casa mientras se encontraba de vacaciones. “Cuando llegue a casa me encontré un panorama desolador”. Los ladrones utilizaron una radial para entrar a su casa, algo que los vecinos no escucharon. “Los vecinos no escucharon nada y el segurata libraba justo ese día”. Carmen Borrego también ha hablado sobre las críticas que recibió por parte de ciertos compañeros, los cuales no entienden que pudiera aguantar la compostura hasta que saliera la exclusiva. Pero la crítica más dura vino de los compañeros de ‘Cazamariposas’, los cuales la acusaron de haberse inventado el robo: “No tiene sentido que me invente un robo, que es un delito, para hacer una exclusiva”.