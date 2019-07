Marta, la mujer de Chelo: “Llevo dos meses perseguida por la prensa y no puedo vivir así”

Chelo está aguantando en la isla de ‘Supervivientes’ pasando todos los obstáculos, pero algo que ella no entiende es que en lo que lleva de concurso, ni su mujer ni ningún conocido suyo hayan ido a visitarla a la isla. En la pasada gala pudimos ver como Marta, su mujer, la llamaba y tenían una conversación donde Chelo le declaraba su amor, y Marta se mostraba algo fría, motivo por el que se la ha criticado.

“Yo no leo ni veo nada, llevo dos meses perseguida por la prensa y así no se puede vivir”, comenta Marta, que está cansada de esta persecución mediática y de las múltiples críticas que está recibiendo por el trato a su mujer, Chelo. La mujer de Chelo puso dos condiciones a la productora para viajar a Honduras, pero no llegaron a ningún acuerdo. “Solo puse dos condiciones a la productora, poder viajar con alguien y viajar en business”, declara Marta, que está cansada de este trato por parte de la prensa.