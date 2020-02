Compañero de prisión de Sergio, presunto asesino de Dana Leonte: “Me decía que no lo había hecho, lo veía muy tranquilo”

Sobre la situación de Sergio en la cárcel: “Lo llevaron al módulo 7 y allí como le querían pegar, del 7 le llevaron a donde yo estoy, en ingresos y ahora me parece que está en el módulo 2”. “Lo tienen en el módulo de respeto, que está más tranquilo, que ahí cada uno tiene su delito, y entonces va cada uno a lo suyo”. Sobre los motivos por lo que le querían pegar: “Por lo que hizo, él dice que no, que no. Vaya, porque yo he estado hablando con él y la verdad que el muchacho se ve que es muye buena gente y él me ha dicho a mi más de una vez: “Que no, que yo no la he matado, pero bueno, si la ha matado o no ya no sé si está diciendo la verdad”.