La razón por la que Eva González y Cayetano Rivera no cierran el acuerdo de divorcio: "Tienen una relación áspera"

Marisa Martín-Blázquez explica en 'El programa de Ana Rosa' en qué punto se encuentra las condiciones de divorcio entre Eva González y Cayetano Rivera. La periodista cuenta los detalles sobre qué relación mantiene en estos momentos los que fuesen pareja, cómo va a quedar la custodia del menor y los motivos por los que todavía no se ha firmado el borrador.

Cayetano Rivera y Eva González ya hacen vida por separado, estando instalados cada uno en una vivienda diferente. A los que fuesen matrimonio solo le une su hijo en común, por el que todavía están cerrando todos los detalles en un borrador en el que aparecen redactadas los apartados de la custodia. Marisa Martín-Blázquez, tras ver las imágenes de la pareja, cuenta la última hora: "Aparentemente no había ningún impedimento para que el divorcio no se llevara a cabo porque no tienen nada económicamente en común, solo una pequeña parcela".