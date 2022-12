"Le he vuelto a llamar al amigo para contarle lo de ayer, él se ha echado a reír y no me ha dicho nada. Mi percepción es que hicieron por encontrarse...", comenta el colaborador. Luego, Rossi apunta: "Lo que yo sí puedo confirmar es que hablan por teléfono diariamente, la historia no está acabada en el entorno íntimo de amistad de íñigo Onieva... dan por hecho que la frase ha empezado a escribirse".