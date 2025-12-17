El resto de parejas han podido ver las cartas que se escribieron mutuamente, desatando lágrimas, reproches y enfados

Como ya les había advertido Sandra Barneda en la última hoguera, Almudena y Darío reciben un castigo por saltarse todas las normas en su encuentro en 'El espejo', en dónde la malagueña lanzó un coco y dio, sin querer, a la presentadora. A pesar de que el resto de parejas han podido leer las cartas que se dejaron mutuamente, el programa ha decidido sancionar a Darío y Almudena sin poder ver qué sentían al inicio de esta aventura.

Al abrir la caja, Almudena se ha sincerado, entre lágrimas, y ha confesado sentir mucho miedo por lo que pueda leer en la carta de su novio. Por su parte, Darío teme que su cabeza le juegue "una mala pasada" y rompa su fortaleza mental. Ni con sus peores temores se imaginaban las consecuencias que les esperaban al leer el papel.

Ambos han comenzado a leer en voz alta la nota que se encontraba en el interior de la caja y han descubierto que no tendrán cartas. Su comportamiento en el espejo, comunicándose y tocándose, ha sido decisivos para que ahora no puedan leer lo que pensaban al inicio de la aventura, pues ya han tenido información de su pareja.

Llantos y furia al conocer la sanción

Almudena, rota, ha comenzado a llorar al conocer esta noticia: "¡No, tío! Otra cosa, pero esto no, por favor", afirmaba entre sollozos y llantos. La malagueña culpaba a su pareja por haber sacado lo peor de ella durante esta experiencia.

Por su parte, Darío se ha llenado de furia y ha golpeado el borde de la piscina, después de arrugar el papel y tirarlo: "¡Qué coraje! Estoy harto. Aunque me hubiese costado trabajo leerla, lo hubiera preferido. Hubiese podido abrir los ojos", decía el malagueño. Además, Darío se ha lamentado de que su paso por el programa no haya servido para fortalecer su pareja con Almudena.

Así han reaccionado el resto de parejas

El resto de parejas sí han podido conocer qué pensaban del otro al inicio de 'La isla de las tentaciones 9'. Sandra no se ha creído las palabras de su novio, mientras Juanpi se emocionaba al leer lo que pensaba ella antes de pasar todos los límites en el programa. Rodri, tras pedir la hoguera de confrontación, ha leído con voz rota la carta, mientras Helena le ha recriminado sus palabras.

Enrique y Andrea no han podido contener las lágrimas al leer las bonitas palabras que se dedicaron mutuamente, dejándonos un momento precioso. Finalmente, Gilbert ha comenzado a llorar, mientras que Claudia se mostraba casi impasible al ver lo que le escribió su novio en la carta.