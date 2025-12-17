Después de su derrumbe en directo y de que hoy su silla apareciera vacía, el presentador desvela un detalle que arroja nueva luz sobre el estado anímico de la colaboradora

La preocupación en ‘El tiempo justo’ por Olga Moreno no ha hecho más que crecer en las últimas horas. Todo comenzó este martes, cuando la colaboradora se derrumbó en directo, incapaz de contener las lágrimas tras las preguntas de Joaquín Prat, que ya venía notando en ella una actitud extraña y ausente desde el inicio del programa.

Un llanto inesperado, silencioso y muy contenido que encendió todas las alarmas en plató y entre los espectadores. Olga apenas pudo explicar que atravesaba “un mal día”, pero su reacción dejó claro que detrás había algo más profundo.

La silla vacía que disparó las especulaciones

Este miércoles, ‘El tiempo justo’ arrancaba con una imagen muy significativa: la silla de Olga Moreno estaba vacía. Joaquín Prat fue claro desde el primer momento: Olga no estaba bien y por eso no había acudido al programa. Los colaboradores coincidieron en que el día anterior ya la habían notado ausente, con los ojos enrojecidos y completamente desconectada, incluso antes de empezar la emisión.

Las especulaciones no tardaron en surgir, especialmente al recordar que Agustín, su pareja y habitual acompañante, tampoco estuvo presente el martes, algo poco habitual. Para muchos, las piezas parecían encajar.

En medio del debate, Gloria Camila, amiga y compañera de Olga Moreno, quiso poner calma. Aseguró que no había hablado con ella, pero defendió que lo que le ocurre podría ser algo puntual, incluso relacionado con el cansancio emocional o las fechas navideñas, y dejó claro que, según su intuición, no cree que tenga que ver con su pareja.

La revelación de Joaquín Prat tras despedirla

Fue entonces cuando Joaquín Prat compartió un detalle hasta ahora desconocido, ocurrido justo al despedir a los colaboradores en el programa de ayer martes, mientras él ya estaba entrevistando a la cantante Janet. Joaquín explicó que escuchó perfectamente a Olga, cuando salía del plató, responder en voz alta a una pregunta clave sobre cómo volvería al día siguiente.

Una sola palabra, pronunciada con fuerza, que no pasó desapercibida para el presentador y que, según reconoció, le hizo entender que algo importante estaba sucediendo en la vida de la colaboradora. Una revelación que cambió por completo la lectura de lo ocurrido y que dejó a los colaboradores en silencio durante unos segundos.

Sin querer entrar en conclusiones precipitadas, Joaquín Prat dejó claro que ese momento fue determinante para comprender la ausencia de Olga y su estado emocional. No confirmó nada, pero sí reconoció que, tras escucharla, “todo cobra sentido”.