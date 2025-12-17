Sandra le ha recriminado a su compañera su actitud al no dejarle dormir por su noche de pasión con Gerard

Claudia y Gerard vuelven a acercar posturas en 'La isla de las tentaciones 9': ¿algo más que amigos?

Las idas y venidas de Gerard y Claudia están desconcertando a sus compañeros de Villa Playa. Tan pronto dejan de tentarse, como hacen las paces y continúan su experiencia como amigos. Pero hemos visto un nuevo giro de los acontecimientos entre ellos dos: pues ha habido un nuevo acercamiento con mucha tensión sexual.

Tras la fiesta, llena de juegos muy 'hot', los dos se han ido a la habitación con buenas intenciones: "A dormir solo". Pero pasado un rato, la temperatura ha subido y ambos han compartido varios momentos íntimos a lo largo de la noche llenos de lujuria y pasión: "Al final, gasolina y mechero prenden y hemos tenido una noche demasiado movidita", reconocía la de Mallorca.

En la villa todos se han percatado de estos encuentros entre Gerard y Claudia debido al ruido que salía de su habitación. Una de las más afectadas ha sido Sandra, cuya habitación se encuentra pegada a la de Claudia, que no ha podido pegar ojo en toda la noche: "Voy a dormir arriba", ha dicho el italiano Andrea para poder descansar algo sin tanto ruido.

Borja y Almudena también han flipado al escuchar los gritos de Claudia mientras mantenía relaciones con Gerard: "¿A quién le están pegando?", preguntaba el tentador bromeando. La malagueña no daba crédito de lo que estaba escuchando. Mientras unos intentaban dormir, otros estaban disfrutando de una noche ardiente.

"No he dormido nada gracias a ti"

A la mañana siguiente, las consecuencias han llegado a primera hora. Mientras hablaban en la piscina, Sandra no ha dudado en recriminar a su compañera su actitud por no dejarle dormir en toda la noche: "Tengo una mala host**, qué me pregunten algo que voy a salta. No he dormido hasta las 6 de la mañana", afirmaba la gaditana.

"Ni pu** gracia, Claudia. Yo no he dormido nada gracias a ti y a Gerard", decía Sandra. Por su parte, la novia de Gilbert se ha excusado diciendo que no estuvieron toda la noche, lo que ha cabreado más a su compañera: "No son horas. Disfrútalo, pero ten un poco de respeto porque yo estoy al lado. Andrea se tuvo que ir de mi cuarto".

El enfado entre Sandra y Claudia parece no haber preocupado mucho a la mallorquina, que se ha disculpado con ella: "Tenía que haber dejado salir primero a Gerard a los leones. Sandra me ha dado un rapapolvo y me ha puesto fina. Espero que se le pase, porque tengo pensado hacer lo mismo esta noche", admitía Claudia entre risas.