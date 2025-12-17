Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 20:06h.

Los Países Bajos prohibirá tener gatos esfinges y fold escocés a partir del 1 de enero de 2026

Ozempic para gatos con obesidad, el nuevo objetivo de una empresa farmacéutica de Estados Unidos

Compartir







A partir de 2026, los Países Bajos prohibirá tener gatos esfinges y fold escocés. La decisión forma parte de una política más amplia que proteja el bienestar animal y supone un paso más regulación de la cría de animales con ciertos rasgos físicos que hayan podido ser modificados genéticamente y que pueden causarles problemas de salud.

La medida afectará a la compra y cría de estos animales, pero las personas que ya convivan con estos gatos podrán seguir haciéndolo siempre y cuando estén identificados con un chip. Lo que prohíbe esta medida es que no se pueda adquirir este tipo de animales a partir del 1 de enero de 2026. El Gobierno neerlandés señala que el principal objetivo es evitar el sufrimiento de los animales, informa 'Infobae'.

Los gatos nacidos desde el 1 de enero de 2026 y que pertenezcan a estas razas no podrán ser adquiridos. El incumplimiento de la prohibición podrá acarrear multas de hasta 1.500 euros. No es una decisión nueva, sino que desde 2014 ya estaba la cría de este tipo de gatos, precisamente por las dudas sobre su bienestar. Sin embargo, las autoridades han decidido ir un paso más allá y limitar su tenencia en las casas.

Las patologías que suelen sufrir esta raza

Los expertos en bienestar animal llevaban años advirtiendo de que estas razas suelen sufrir diversas patologías. Es el rasgo más distintivo de este tipo de gatos, son sus orejas dobladas hacia delante. Esto también forma parte de la mutación genética que afecta al cartílago y que está vinculada a una enfermedad osteocondrodisplasia.