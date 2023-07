Isa Pantoja, al conocer el enfado de su madre: "No voy a hacer un show de esto, quien dice esa información quiere crear una polémica que no existe"

Isa Pantoja: "Hablé con mi madre hace unos días, ¿alguien se cree que mi madre no me ha llamado desde marzo para preguntar por Alberto?"

Isabel Pantoja está enfadada con Isa y salió hundida por la reacción de su hijo en el hospital: "Es lo más duro que recuerda"

Isa Pantoja reacciona en 'El programa de Ana Rosa' a la información aportada por Antonio Rossi sobre el enfado que Isabel Pantoja tiene con su hija tras sus últimas declaraciones en plató.

El colaborador toma la palabra para explicar a su compañera el enfado de Isabel Pantoja: "Ella conoce lo que dices en este programa por la mañana y dice que no te ajustas a la realidad". Además, mirando a Isa, Rossi añade: "Dice que no hablas con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp de ti es en mayo, me dan hasta la fecha".

"Que lo que contaste aquí no es cierto, que te enteras por una tercera persona de lo de tu hermano, no por ella", sentencia Antonio Rossi mientras Isa Pantoja niega con la cabeza en directo. Unas palabras que sorprenden a la colaboradora y que pide la palabra para responder al periodista.

Isa Pantoja reacciona en directo al enfado de su madre

La hija de Isabel Pantoja responde a Antonio Rossi inmediatamente: "No voy a hacer un show de esto, no sé quien te lo cuenta, ella lo dudo mucho porque ella no me ha dicho absolutamente nada de esto y quien lo hace quiere crear una polémica con mi madre donde no la hay".

"Yo no he dicho que hable con ella todos los días, siempre he mantenido que hablo con ella, que voy a verla... ella siempre se interesa por mí, por llamarme y por saber cómo estoy", sentencia Isa. Además, la colaboradora: "La última vez que hablé con mi madre fue hace unos días".

"Ella no va a estar sin hablar conmigo sin preguntarme por Alberto, me llama para ver cómo está Alberto, para hablar con él o verlo", comenta Isa Pantoja ante la audiencia. Ante los comentarios de sus compañeros, Isa Pantoja insiste: "De verdad, ¿alguien se cree que mi madre no me ha llamado desde marzo para preguntar por Alberto?".