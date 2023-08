Rauw Alejandro quiere terminar con cualquier tipo de polémica y ha decidido borrar cualquier rastro público de su vida privada. Por ello, ha cogido su cuenta de instagram y ha eliminado absolutamente todo. El artista ha quitado todas sus fotografías y ha eliminado cualquier rastro de su cuenta en el que apareciese su ex Rosalía.

Pero la cosa no queda solo ahí, Rauw Alejandro ha dejado de seguir a Rosalía y ahora están más distanciados que nunca. El cantante también ha dado 'unfollow' a todas las personas que seguía, dejando el contador a cero. Por último, desde que se hizo oficial la ruptura entre los dos cantantes, la artista catalana no se ha dejado ver en ningún sitio y no se ha pronunciado sobre su ruptura con el puertorriqueño...