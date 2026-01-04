Cristina Piaget, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "Este es el sueño que me quedaba por vivir"
La actriz y modelo Cristina Piaget se convierte en concursante oficial de 'GH DÚO'
Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'
¡Cristina Piaget se suma al listado de concursantes confirmado de ‘GH DÚO’! La actriz y top model estará, junto a Carmen Borrego, Anita Willims, Raquel Salazar, Antonio Canales y Belén Ro, en la próxima edición del reality de Telecinco, que da comienzo este 8 de enero.
¿Quién es Cristina Piaget?
Cristina Piaget nació en Madrid el 14 de mayo de 1969. La nueva concursante confirmada de ‘GH DÚO’ es actriz y una de las top models de las más reconocidas de la historia de España.
Cristina inició su carrera artística a través del Real Conservatorio de Danza Clásica de Madrid, formándose en la London Academy of Músic and Drama y graduándose en la Escuela Nancy Tuñón.
La concursante del nuevo reality de Telecinco habla 5 idiomas y se inició en el mundo de la moda con tan solo 14 años, llegando a ser una de las top models españolas más conocidas y cotizadas a nivel internacional. A los 16 años fue la primera portada de la revista ‘ELLE’ en España.
Posteriormente trabajaría para grandes diseñadores, especialmente en alta costura, como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Yohi Yamamoto, Lolita Lempika o Castelbajac.
Decidió dedicarse más tarde a la interpretación y en 1997 se atrevió a subirse al escenario por vez primera con la obra Ruinas estrenada en Madrid, desde entonces ha ido involucrándose cada vez más en su faceta de actriz.
Ahora se atreve con su primer reality y compartirá convivencia con personajes tan dispares como el bailaor Antonio Canales o la televisiva Carmen Borrego. ¡Ganas de ‘GH DÚO’!