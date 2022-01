Anabel Pantoja se divorcia: una crisis antes de 'Supervivientes' y el cambio de actitud de Omar Sánchez

Pepe del Real conecta desde la redacción para aportar todos los detalles de la separación tras hablar con el círculo cercano del matrimonio: " Ha cogido por sorpresa a Omar, no esperaba que fuera a confirmar tan rápido la noticia" .

Pepe del Real explica que el matrimonio no atravesaba su mejor momento desde hace algo más de un año: "Me hablan de una crisis de hace tiempo, de antes de que Omar fuese a Supervivientes". Un enfado que se habría agravado tras el concurso y la actitud del marido: "Anabel no compartía la decisión de Omar de convertirse en personaje y tienen diferencias".