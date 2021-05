La colaboradora opina: "Todo está muy revuelto entre madre e hijo y no parece que vaya a mejor" . García-Pelayo expone: "Isabel Pantoja, según la información a la que he tenido acceso, pidió en un momento determinado ver a su hijo" .

La periodista continua contando a sus compañeros: "Ella quería hablar con su hijo, no que los abogados discutieran o hablaran de la posible venta de Cantora" . La colaboradora prosigue: "Y según mis fuentes quería que fuese en Madrid" . Paloma relata: "Los asesores se lo comunican a Kiko y él dice que no" .

La periodista confiesa: "Los abogados están hablando". La colaboradora añade: "No entiendo nada la verdad". Paloma comunica sobre los objetos en herencia: "Le dicen a Kiko que no hay trajes, no hay nada".