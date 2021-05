Los hermanos Ortega Cano dan la razón a Rocío Carrasco: "Dijo la verdad"

La redacción de 'El Programa de Ana Rosa' contacta con los hermanos del diestro, Conchi y Paco para confirmar que tienen relación con la hija de Rocío Jurado. La hermana opina del documental: "Hombre dijo la verdad, yo no me llevo mal con nadie" . La mujer concreta: "Ni mi hermano José, ni mis hermanos" .

Por otro lado el hermano del diestro comenta que no es seguidor del documental: "No lo estoy siguiendo, no estoy viendo nada". Paco describe su relación con la hija de Rocío Carrasco: "Bueno, muy poca. Nosotros nos vemos muy poco".