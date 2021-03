Isa Pantoja, tras las palabras de Fosky: "He borrado cosas de mi infancia, pasé situaciones muy dolorosas en esa casa"

Niega lo de dormir en el porche o casa del perro: "Lo de que me echaron a dormir fuera es mentira"

"Cuando no estaba mi madre yo no estaba a gusto en esa casa y salía afuera con Pepi, Fosky..."

Sobre los insultos: "No me sorprende, las versiones cuadran pero no me lo quiero creer"

Fosky, antiguo chófer de Isabel Pantoja, hizo saltar todas las alarmas en la familia tras sus últimas declaraciones en 'Sálvame'. Tales fueron las acusaciones que Kiko Rivera llamó en directo para anunciar que acababa de demandar al entrevistado. Ahora, Isa Pantoja se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa'.

La hija de Isabel Panotja está asombrada porque "salen personas que se acogen a la versión de mi hermano y dicen cosas", en cuanto al tema de los insultos xenófobos. Isa, con el gesto serio sobre esto, dice: "No quiero hablar de ello en un plató porque son cosas que para mí han sido situaciones muy dolorosas en la casa".

En cuanto a las palabras de Fosky, que habrían enviado a la pequeña Isa a dormir en la perrera de la casa de La Moraleja, la entrevistada dice: "Pasé situaciones muy dolorosas en esa casa, pero nunca me dejaron dormir fuera".

Isa abre su corazón: "He borrado cosas de mi infancia"

"Lo de dormir fuera, dejándome dormir en la casa del perro es mentira... además estaba Dulce que era muy estricta", niega con rotundidad Isa. Por si había dudas, también aclara que tampoco la han dejado durmiendo en el porche.

Sin embargo, Isa Pantoja reconoce que "es verdad que yo no estaba en la casa cuando no estaba mi madre, porque no me sentía a gusto, salía afuera y me refugiaba en Pepi, Fosky... En La Moraleja y Marbella, siempre iba con la gente del servicio".

"He borrado cosas de mi infancia, pero lo de que me echaron a dormir fuera es mentira", zanja el tema con cara de tristeza. En cuanto a los insultos, Isa declara: "Lo de los comentarios de mi madre no lo sé, pero no me sorprende porque mi hermano dice lo mismo, las versiones cuadran pero no me lo quiero creer".