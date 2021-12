"No me invitaron, pero el cumple no era de Irene o mi hermano, era el cumple de mi sobrina y mi hijo es su primo"

Sin respuesta de ambos: "Albertito y yo les enviamos un mensaje para felicitar a mi sobrina... Irene es coherente, supongo que me contestará al mensaje pronto"

Los cambios de actitud de Kiko Rivera: "No me vale que de repente no sepa nada de Alberto y que luego dentro de tres semanas le entre la prisa por verlo, eso no"

Isa Pantoja se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' después de que Kiko Rivera no la haya invitado a ella ni a su hijo Albertito en el cumpleaños de la hija del Dj's. La colaboradora no se muerde la lengua y es muy clara con su familia.

Joaquín Prat es directo con su compañero: "¿No te han invitado al cumpleaños de tu sobrina?". Isa Pantoja, muy seria, contesta: "No me han invitado, lo mío era algo que casi lo entendía... pero en realidad no era el cumple de Irene o de mi hermano, era el cumple de mi sobrina y yo tengo al primo de la sobrina".

Puede que en mi familia no haya vivido esos momentos tan familiares por los conflictos, pero a mí sí me gustaría fomentar la relación entre primos", dice afectada por su hijo. Joaquín Prat, que la escucha, coincide: "Pues claro, ué culpa tienen los menores en los líos de los padre

Isa Pantoja y su repaso a la familia: "Eso no me vale"

La colaboradora es muy clara al hablar del acercamiento entre Kiko Rivera y Anabel, ya que esta sí fue a la celebración: "En un cumpleaños no da tiempo a solucionar todas las cosas que mi hermano ha soltado de mi prima".

Isa Pantoja tiene claro que "fue Irene la que invitó a mi prima Anabel, no fue mi primo" y, sin embargo, se indigna con la decisión hacia ella: "A mí los dos no me dijeron nada, pero en el fondo son primos los niños, me hubiera gustado llevar a Albertito y que estuvieran juntos los primos".

Además, Isa confiesa que ella y su hijo felicitaron a su sobrina y no obtuvieron respuesta: "Le dije a Albertito que era el cumpleaños y le enviamos un mensaje para felicitarla... creo que Irene siempre ha sido coherente, supongo que me escribirá y me contestará al mensaje pronto".