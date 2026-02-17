Patricia Fernández 17 FEB 2026 - 23:51h.

Benjamín Compaoré, marido y entrenador de Ana Peleteiro, se deja conocer más en 'Universo Calleja'

Benjamín Compaoré, exatleta y marido de Ana Peleteiro, ha vivido junto a su mujer, a la que también entrena, su aventura en 'Universo Calleja' en Canadá y también se ha dejado conocer por el resto de invitados al programa y Santi Millán, al frente de este capítulo ante la operación a la que Jesús Calleja se sometía tras su aparatosa caída en bicicleta mientras grababa en la Columbia Británica.

"Cuando era pequeño, cada verano, iba a trabajar con mis tíos en su granja", contaba Benjamín, el que confesaba que llegó a formarse para ser agricultor, lo que sorprendía al resto: "¿En serio?" Momento en el que decidió dedicarse a dedicarse al atletismo: "Fue en el año en el que estudio agricultura con 15 - 16 años, era un apasionado de la tierra. Estuve interno en una habitación de 8 chicos, era un mundo un poco cerrado, había un poco de racismo y sufro mucho. Cada miércoles iba a entrenar como un loco y decido que quiero ser atleta".

El que fuera campeón de Europa en triple salto en el año 2014 relataba que comenzó a enfocarse a ser atleta: "Tenía un entrenador y volvía a casa los fines de semana". Y Ana Peleteiro apuntaba algo: "Se mataba a entrenar, nunca entrenaba tranquilo y fue su problema durante toda su carrera".

Además, él contaba que en su familia no se tomaron mal que no se dedicase a la agricultura: "Mi madre también salió de este mundo, es enfermera".

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré cuentan cómo vivieron estar en los Juegos Olímpicos

Ana Peleteiro confesaba que la primera vez que estuvo en unos Juegos Olímpicos se quedó completamente alucinada: "Solo ver deportistas, que todo el mundo tiene el mismo objetivo que tú, el shock fue tan grande... fue brutal".

Lo que compartía su marido, Benjamín Compaoré, que recalcaba algo que le impresionó mucho en los Juegos Olímpicos, la oportunidad a la que acceden algunos deportistas que no tienen en su día a día: "Muchos pueden acceder a cosas de salud que no tienen en sus países. Hay muchos atletas que no tienen ni dentista en su país, para nosotros es una cosa normal, pero imagínate un chico que viene de un pequeño pueblo en África, caer ahí es surrealista".